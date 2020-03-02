Житель Екатеринбурга получил 9,5 лет колонии за сбыт полкилограмма наркотиков
Сегодня, 18:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге осужден местный житель за попытку сбыть более 500 граммов наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Установлено, что обвиняемый в марте прошлого года через мессенджер приобрел у неустановленного лица не менее 543 граммов наркотиков. Сверток с веществом он забрал из тайника на Режевском тракте. После этого мужчина расфасовал наркотики в 21 пакетик и спрятал в качестве закладок. Фотографии с местами тайников он отправил своему сообщнику.
21 мая наркосбытчика задержали сотрудники полиции Чкаловского района. При обыске у него изъяты 27 свертков с наркотиками общим весом более 16 граммов.
Чкаловский районный суд приговорил обвиняемого к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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