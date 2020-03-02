Житель Екатеринбурга получил 9,5 лет колонии за сбыт полкилограмма наркотиков

Установлено, что обвиняемый в марте прошлого года через мессенджер приобрел у неустановленного лица не менее 543 граммов наркотиков. Сверток с веществом он забрал из тайника на Режевском тракте. После этого мужчина расфасовал наркотики в 21 пакетик и спрятал в качестве закладок. Фотографии с местами тайников он отправил своему сообщнику.