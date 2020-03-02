Жительницы Нижнего Тагила получили 1000 алых роз от команды шоу «Холостяк» на ТНТ

Главным героем седьмого сезона стал 33-летний стоматолог Антон Криворотов. Он поддерживает экодвижение, увлекается музыкой и дизайном одежды. 25 участниц будут бороться за его сердце.

Реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ стартовало в 2013 году. Смысл проекта в том, что в каждом сезоне жених выбирает среди 25 девушек одну единственную, с которой будет строить отношения.