Жительницы Нижнего Тагила получили 1000 алых роз от команды шоу «Холостяк» на ТНТ
Сегодня, 12:37ОбществоФото: АН «Между строк»
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Во время празднования масленицы в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле команда телешоу «Холостяк» подарила женщинам тысячу алых роз, которые являются символом телепроекта, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Таким способом команда привлекала внимание к новому сезону телешоу.
Главным героем седьмого сезона стал 33-летний стоматолог Антон Криворотов. Он поддерживает экодвижение, увлекается музыкой и дизайном одежды. 25 участниц будут бороться за его сердце.
Реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ стартовало в 2013 году. Смысл проекта в том, что в каждом сезоне жених выбирает среди 25 девушек одну единственную, с которой будет строить отношения.
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