«Деньги требует»: 95-летний профессор из Екатеринбурга рассказал о запершем его сыне

Мужчина рассказал, что он заболел и не может ходить, даже до двери для него дойти является проблемой, пишет E1.
В квартиру сын никого не пускает. По словам пенсионера, он требует оформить какие-то документы, деньги, а также не выпускает его из квартиры.
С сыном пенсионер видится иногда, причем при встрече он требует деньги. Он считает, что, возможно, сын решил заморить отца.
Деньги требует! Пенсию мою требует. Ничего не даю я ему, я вот говорю, что подохну, но не дам. За такое жуликоватое поведение. Он сейчас юридическими делами занимается, чего-то там добивается… Не знаю, со мной он практически не общается,говорит пенсионер.
Сам Сергей Сретенский, являющийся сыном запертого пенсионера, комментировать ситуацию отказывается.
Напомним, 1 марта стало известно о том, что 95-летний пенсионер оказался запертым в собственной квартире сыном.