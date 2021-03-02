«Деньги требует»: 95-летний профессор из Екатеринбурга рассказал о запершем его сыне

Деньги требует! Пенсию мою требует. Ничего не даю я ему, я вот говорю, что подохну, но не дам. За такое жуликоватое поведение. Он сейчас юридическими делами занимается, чего-то там добивается… Не знаю, со мной он практически не общается,говорит пенсионер.