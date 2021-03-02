Мерзлякова проконтролирует ситуацию с запертым в квартире профессором в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге 70-летний сын закрыл своего 95-летнего отца в квартире и уехал. Ветеран тыла, профессор СИНХа оказался запертым без еды и помощи. Сотрудники полиции пока не могут проникнуть в квартиру, так как без собственника это незаконно.