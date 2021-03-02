Мерзлякова проконтролирует ситуацию с запертым в квартире профессором в Екатеринбурге

Мерзлякова проконтролирует ситуацию с запертым в квартире профессором в Екатеринбурге

Сегодня, 10:23ОбществоФото: личная страница Татьяны Мерзляковой в Instagram
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова разбирается с ситуацией с запертым в квартире 95-летним профессором.

По ее словам, сейчас решается вопрос о том, что делать с пенсионером. Также к ситуации подключились полиция и ректора УрГЭУ Яков Силин.

Сегодня мы обязательно войдем в квартиру, накормим его. Я посоветуюсь сегодня с СИНХом, с Силиным. Главная проблема, что он до сих пор голодный, пояснила Мерзлякова Е1.

Она отметила, что один из вариантов решения проблемы, которые сейчас рассматривают, это забрать дедушку в пансионат. Однако, по словам омбудсмена, возможно он преувеличивает сложность ситуации.

Напомним, в Екатеринбурге 70-летний сын закрыл своего 95-летнего отца в квартире и уехал. Ветеран тыла, профессор СИНХа оказался запертым без еды и помощи. Сотрудники полиции пока не могут проникнуть в квартиру, так как без собственника это незаконно.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
квартирапрофессорЕкатеринбургТатьяна Мерзлякова
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы