Мерзлякова проконтролирует ситуацию с запертым в квартире профессором в Екатеринбурге

По ее словам, сейчас решается вопрос о том, что делать с пенсионером. Также к ситуации подключились полиция и ректора УрГЭУ Яков Силин.
Сегодня мы обязательно войдем в квартиру, накормим его. Я посоветуюсь сегодня с СИНХом, с Силиным. Главная проблема, что он до сих пор голодный, пояснила Мерзлякова Е1.
Она отметила, что один из вариантов решения проблемы, которые сейчас рассматривают, это забрать дедушку в пансионат. Однако, по словам омбудсмена, возможно он преувеличивает сложность ситуации.
Напомним, в Екатеринбурге 70-летний сын закрыл своего 95-летнего отца в квартире и уехал. Ветеран тыла, профессор СИНХа оказался запертым без еды и помощи. Сотрудники полиции пока не могут проникнуть в квартиру, так как без собственника это незаконно.