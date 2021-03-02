«Мест хватит точно»: первоклассники Екатеринбурга пойдут в школу по новым правилам

«Мест хватит точно»: первоклассники Екатеринбурга пойдут в школу по новым правилам

Сегодня, 16:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Изменились правила приема детей в первые классы в Екатеринбурге. Запись начнется с 1 апреля.

Прием заявок будет приниматься до 30 июня. Подать обращение можно через МФЦ, «Госуслуги», почту России — заказным письмом с уведомлением о вручении, а также — через сайт образовательного учреждения, пишет «Областная газета» со ссылкой на сообщение начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко на пресс-конференции.

Для снижения нагрузки на «Госуслуги», прием 1 апреля будет разделен на три этапа и разбит по районам:

  • С 00.00 будут принимать заявки от жителей Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов;
  • С 06.00 - от екатеринбуржцев из Орджоникидзевского и Чкаловского районов;
  • С 07.00 - от граждан из Железнодорожного и Октябрьского районов.

Для учеников первых классов в 2021 году в Екатеринбурге предусмотрено 22,5 тысячи мест. Ожидается, что заявок будет меньше — до 22 тысяч.

Места хватит всем — это точно, заявил Константин Шевченко.

Глава департамента образования добавил, что в течение недели с 20 по 27 марта в образовательных учреждениях будет объявлен день открытых дверей. В этот период родители будущих учеников смогут посетить школы и задать волнующие их вопросы.

Напомним, о новых правила приема сообщалось 18 января. Изменились правила для всех первоклассников в России. Согласно приказу № 458, зарегистрированном 11 сентября 2020 года, запись в первые классы российских школ начнется теперь с 1 апреля 2021 года. Для детей, не имеющих первоочередного права поступления, запись в начнется с 6 июля, вместо 1 июля ранее.

Материалы по теме:
Свердловская областьзаявкиправилапервый классЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы