На нелегальную парковку напротив областной ГИБДД заявили в полицию екатеринбуржцы

В ТСЖ пояснили, что часть территории парковки, а именно 600 квадратных метров, принадлежит дому. Другая часть — администрации города. Несколько лет назад был заключен договор с компанией на аренду площади. При этом участок сдавали за восемь тысяч рублей в месяц, а парковка обходилась жителям ежемесячно в 1200 рублей за одну машину. Так как в конце 2020 года арендаторы перестали платить, договор с ними был расторгнут.