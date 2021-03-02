На нелегальную парковку напротив областной ГИБДД заявили в полицию екатеринбуржцы

На нелегальную парковку напротив областной ГИБДД заявили в полицию екатеринбуржцы

Сегодня, 10:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На незаконную парковку, которая находится напротив ГИБДД Свердловской области, подали заявление в полицию жители дома на улице Ясная, 4 в Екатеринбурге.

Часть территории, занимаемая парковкой, является придомовой. В феврале 2021 года ТСЖ объявило владельцам квартир, что договор с парковщиками расторгнут и больше платить за услуги не надо. Однако, по словам жителей, с них по-прежнему требуют оплату за парковку.

Когда я запарковался, ко мне подбежал мужик из будки, стал говорить, что надо платить, брат. Я отказался, рассказал Е1 собственник одного из магазинов, расположенных на первом этаже дома.

В ТСЖ пояснили, что часть территории парковки, а именно 600 квадратных метров, принадлежит дому. Другая часть — администрации города. Несколько лет назад был заключен договор с компанией на аренду площади. При этом участок сдавали за восемь тысяч рублей в месяц, а парковка обходилась жителям ежемесячно в 1200 рублей за одну машину. Так как в конце 2020 года арендаторы перестали платить, договор с ними был расторгнут.

Напомним, в Нижнем Тагиле арендатор парковки у торгового центра «КИТ» на ГГМ задолжал администрации города более полумиллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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