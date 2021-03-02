«Почта России» навязывала страховки при оплате услуг ЖКХ в пригороде Нижнего Тагила

«Почта России» навязывала страховки при оплате услуг ЖКХ в пригороде Нижнего Тагила

Сегодня, 11:17ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники АО «Почта России» взимали с плательщиков коммунальных услуг без их согласия денежные средства в счет уплаты страховки. Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила потребовала прекратить незаконные действия, оштрафовав компанию на 10 тысяч рублей.

По обращениям жителей поселка Черноисточинск и села Лая прокуратура выявила, что сотрудники почтовой связи АО «Почта России» при приеме платы за коммунальные услуги осуществляли переводы страховой премии в САО «ВСК» в размере 45 рублей. Денежные средства потребителей шли на оформление договоров страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Кроме того, без оплаты страховых услуг заплатить за услуги ЖКХ было невозможно.

Как установила прокуратура, согласно закону о защите прав потребителей, условия договора были признаны недействительными. Клиентам АО «Почта России» запрещается обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных.

В адрес руководителя АО «Почта России» было вынесено прокурорское представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. АО «Почта России» приняла меры по устранению нарушений.

В частности, в отделениях почтовой связи Нижнетагильского почтамта АО «Почта России» устранены технические неполадки в работе программного обеспечения «Единая автоматизированная система отделений почтовой связи», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сотрудникам отделений почтовой связи было указано на недопущение фактов навязывания услуг страхования клиентам.

Прокурор района возбудил административное дело в отношении АО «Почта России». По результатам прокурорского реагирования организация оштрафована на 10 тысяч рублей.

АО «Почта России» выразила сожаление о произошедшей ситуации. TagilCity.ru сказали, что сотрудникам отделений организовали тренинг о соблюдении правил оказания услуг почтовой связи.

Оператор связи обязан только проинформировать клиента о данном сервисе, а решение об оформлении страховки клиент принимает добровольно, прокомментировала пресс-секретарь свердловского отделения «Почты России» Анна Первушина.

Клиенты могут вернуть потраченные деньги, если в течение 14 дней обратятся в страховую компанию, как пояснили в АО «Почта России».

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