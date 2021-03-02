Почти 400 тысяч перевела жительница Екатеринбурга аферистам на «безопасный счет»

Аферист сообщил, что женщине необходимо оформить заявку на кредит через online-приложение, иначе этими средствами завладеют мошенники. Потерпевшая согласилась, по указанию незнакомца она оформила в банке потребительский кредит на 370 тысяч рублей. Затем екатеринбурженка обналичила деньги и перевела их на «безопасные счета», которые ей продиктовал мошенник. После выполнения всех операций лжебанкир обещал перезвонить, однако с потерпевшей больше никто не связался.