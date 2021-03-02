Почти 400 тысяч перевела жительница Екатеринбурга аферистам на «безопасный счет»

Почти 400 тысяч перевела жительница Екатеринбурга аферистам на «безопасный счет»

Сегодня, 09:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
370 тысяч рублей перевела екатеринбурженка на «безопасный счет», оформив кредит, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

С заявлением о хищении денежных средств обратилась в полицию 52-летняя жительница Екатеринбурга. Она пояснила, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка.

Аферист сообщил, что женщине необходимо оформить заявку на кредит через online-приложение, иначе этими средствами завладеют мошенники. Потерпевшая согласилась, по указанию незнакомца она оформила в банке потребительский кредит на 370 тысяч рублей. Затем екатеринбурженка обналичила деньги и перевела их на «безопасные счета», которые ей продиктовал мошенник. После выполнения всех операций лжебанкир обещал перезвонить, однако с потерпевшей больше никто не связался.

Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают причастных к преступлению лиц. Заведено уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Напомним, в конце февраля двое жителей Нижнего Тагила за сутки перевели телефонным мошенникам более 450 тысяч рублей.

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Екатеринбург
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