Рекомендацию для министерского мониторингового комитета составит техкомитет ОПЕК+

Сегодня, 2 марта, техкомитет ОПЕК+ должен проанализировать ситуацию на нефтяном рынке, чтобы составить рекомендацию для рассмотрения министерским мониторинговым комитетом (JMMC), который, в свою очередь, озвучит вердикт министрам всех стран, входящих в организацию ОПЕК+.
Как пишет oilcapital.ru, на декабрьском заседании совместным решением министров стал отказ от повышения добычи нефти на 2 миллиона б/с, что планировалось на предыдущем обсуждении, и было решено повысить добычу на более скромные 500 тысяч б/с. В дальнейшем комитет министров планировал повышать данный показатель каждый месяц в пределах такого же диапазона — не более 500 тысяч б/с.
В начале 2021 года представители стран ОПЕК+ озвучили совместное решение о сохранении январского уровня добычи на следующие два месяца, за исключением РФ и Республики Казахстан, предельные нормативы нефтедобычи которых были подняты на 65 тысяч б/с и 10 тысяч б/с, начиная с февраля, и на столько же — в марте. Саудовская Аравия по собственной инициативе снизила добычу еще на 1 миллион б/с сверх квоты, установленной на февраль и март.
Курс барреля нефти с января повысился до 55 долларов, а с февраля — до 60 долларов, что превысило значения, установившиеся до пандемии коронавируса. А из-за февральских заморозков уровня добычи в Соединенных Штатах цена барреля нефти поднялась выше отметки в 65 долларов.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков дал свой комментарий относительно ситуации, сложившейся на рынке нефти, назвав ее «перегревом», и предположил, что справедливая среднерыночная цена не должна быть выше 45-60 долларов за баррель.
При этом статистика добычи нефти в России за февраль показывает, что данный показатель не смог стать выше относительно января, более того, уровень добычи упал чуть ниже допустимого порога.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в середине февраля прогнозировал, что даже при наблюдающихся тенденциях восстановления рынка членам ОПЕК+ стоит соблюдать осторожность, так как ситуация может измениться, в том числе и в худшую сторону.
JMMC состоится 3 марта, а встреча министров пройдет 4 марта.