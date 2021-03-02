Рекомендацию для министерского мониторингового комитета составит техкомитет ОПЕК+

В начале 2021 года представители стран ОПЕК+ озвучили совместное решение о сохранении январского уровня добычи на следующие два месяца, за исключением РФ и Республики Казахстан, предельные нормативы нефтедобычи которых были подняты на 65 тысяч б/с и 10 тысяч б/с, начиная с февраля, и на столько же — в марте. Саудовская Аравия по собственной инициативе снизила добычу еще на 1 миллион б/с сверх квоты, установленной на февраль и март.