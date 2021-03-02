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Тагил не останется без света: энергетики рассказали об отключении электричества

Плановое отключение электроэнергии в Нижнем Тагиле связано с модернизацией сетей, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Там пояснили, что данные о плановых отключениях филиала «Тагилэнергосети» были опубликованы в СМИ Нижнего Тагила для информирования потребителей. Так как формат не позволяет давать более подробную информацию, в объявлении были прописаны только день, время начала и конца отключения электроэнергии, а также названия улиц без указания номеров домов.

Однако чаще всего под отключение попадает не вся улица, а только ее часть, либо несколько домов. Временно обесточить потребителей энергетики могут для проведения плановых работ на энергообъектах, подключения новых заявителей к сетям, подрезки деревьев сторонними организациями или ограничения должников, рассказали в пресс-службе.

В организации отметили, что указанное время, например с 9.00 до 16.00, вовсе не означает, что электроэнергии не будет все семь часов. В частности, для проведения энергетиками переключения трансформаторов на подстанциях требуется примерно две минуты.

Поскольку специалисты не могут заранее сказать время, когда это будет сделано, указывается большой временной промежуток, объяснили редакции в АО «Облкоммунэнерго».

Напомним, в Нижнем Тагиле с 1 по 5 марта проходит плановое отключение электроэнергии на некоторых улицах города. Ранее редакция TagilCity.ru составила список по районам.

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отключениеэлектричествоНижний ТагилАО "Облкоммунэнерго"
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