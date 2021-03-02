Тагил не останется без света: энергетики рассказали об отключении электричества

Там пояснили, что данные о плановых отключениях филиала «Тагилэнергосети» были опубликованы в СМИ Нижнего Тагила для информирования потребителей. Так как формат не позволяет давать более подробную информацию, в объявлении были прописаны только день, время начала и конца отключения электроэнергии, а также названия улиц без указания номеров домов.