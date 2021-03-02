Тагильчан предупредили о возможных массовых самоубийствах детей из-за видео в TikTok

Родители Нижнего Тагила начали получать массовую рассылку, в которой их предупреждают о возможных самоубийствах подростков 3 марта. Ролики с подобной тематикой начали распространять в TikTok в конце февраля.

Сообщения о возможных массовых самоубийствах несовершеннолетних появляются в родительских чатах, а также в группах соцсетей, рассказали TagilCity.ru тагильчане. Прошу наблюдать за состоянием детей, изменением их поведения. Следить за их местонахождением,пишут в родительских чатах. Видеоролики с запрещенным контентом, обращенные к подросткам, появились в TikTok в конце февраля. В результате Роспотребнадзор заблокировал аккаунты в соцсети, которые содержали данную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николая Макаренко. С января 500 сайтов заблокировали, либо удалили аналогичный контент. Напомним, в Свердловской области родители опасаются за физическое и психологическое состояние подростков, которые снимают и смотрят ролики в TikTok. По словам руководителя общественной организации «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анны Межовой, в офлайн-жизни дети зачастую неприметные и закомплексованные. Они не умеют вести диалоги и отстаивать свою позицию, также у них низкий уровень образования. Уральские родители опасаются за детей из-за роликов в TikTok

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