Тагильчан предупредили о возможных массовых самоубийствах детей из-за видео в TikTok

Сообщения о возможных массовых самоубийствах несовершеннолетних появляются в родительских чатах, а также в группах соцсетей, рассказали TagilCity.ru тагильчане.
Прошу наблюдать за состоянием детей, изменением их поведения. Следить за их местонахождением,пишут в родительских чатах.
Видеоролики с запрещенным контентом, обращенные к подросткам, появились в TikTok в конце февраля.
В результате Роспотребнадзор заблокировал аккаунты в соцсети, которые содержали данную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николая Макаренко. С января 500 сайтов заблокировали, либо удалили аналогичный контент.
Напомним, в Свердловской области родители опасаются за физическое и психологическое состояние подростков, которые снимают и смотрят ролики в TikTok. По словам руководителя общественной организации «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анны Межовой, в офлайн-жизни дети зачастую неприметные и закомплексованные. Они не умеют вести диалоги и отстаивать свою позицию, также у них низкий уровень образования.