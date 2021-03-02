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Цветы на 16 миллионов рублей закупит Екатеринбург к лету

На сумму более 16 миллионов рублей Екатеринбург закупит цветочную рассаду и другие декоративные растения для оформления города.

Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок, деньги будут выделены из бюджета столицы Урала, пишет Е1. Согласно контракту рассаду для МБУ «Зеленстрой» подрядчик должен поставить с 15 мая по 30 июня текущего года.

Из этой суммы 4,7 миллиона потратят на 200 тысяч саженцев многолетней бегонии. Кроме того в Екатеринбурге будет высажено почти 100 тысяч бархатцев на сумму 20 миллионов рублей. Также в городе появятся новые туи, сосны, барбарис и можжевельник.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Муринских прудах в 2021 году будет высажено 220 деревьев, а также 2,2 тысячи кустарников. Большую часть саженцев закупят в питомниках Свердловской области.

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