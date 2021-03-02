В 2020 году свердловские суды вынесли менее одного процента оправдательных приговоров

Отмечается, что это меньше, чем в среднем по стране. В России число оправдательных приговоров составляет 0,25% по отношению к общему числу дел.
В общей сложности за минувший год в регионе было рассмотрено 1,3 миллиона судебных дел. Также снизилось число уголовных дел. Это объясняется «коронавирусными» ограничениями.
Наиболее распространенными видами преступлений остаются кражи — 3 955 дел, на втором месте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — 2 710 дел,отметили в облсуде.
Также снизилось число преступлений в отношении личности: в 2020 году суд рассмотрел 223 дела об убийствах, когда в 2019 году было 291 дело.
На данный момент наиболее распространенным видом наказания остается лишение свободы.
Напомним, в Свердловской области рассмотрят законопроект об упразднении восьми судебных участков.