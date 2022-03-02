Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам до 21%

Банк «Открытие» пересмотрел всю шкалу ставок в сторону их увеличения по всем срокам, сберегательным продуктам, валютам и способам выплаты процентов.

Теперь максимальная процентная ставка по вкладу «Надежный» сроком на три и шесть месяцев составляет 21% годовых. Премиальные, зарплатные и пенсионные клиенты банка могут получить дополнительную надбавку в размере одного процента годовых, сообщает newsnn.ru. Ставки по валютным вкладам также выросли. Так, максимальные ставки по вкладам сроком на три месяца в долларах поднялись до восьми процентов, а в евро — до семи процентов годовых. Кроме того, банк «Открытие» повысил максимальную ставку по накопительному счету «Моя копилка» в рублях до 11% годовых. Наибольшую доходность можно получить, воспользовавшись опцией «Повысить ставку» в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке. Базовая ставка по накопительному счету в рублях установлена на уровне 10% годовых. Ставки по накопительным счетам в долларах выросли до четырех процентов, а в евро — до трех процентов годовых. Также банк снизил минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч рублей до 100 рублей. Вице-президент, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин рассказал, что банк предложил одни из самых привлекательных на рынке ставок по самым популярным сегодня вкладам. «Вклады — традиционно надежный способ защиты от инфляции, который наиболее удобен и понятен клиентам», — добавил он.

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