Екатеринбуржец заявил об отмене заказа на оплаченный iPhone

Информацию об отмене заказов в интернет-магазина начали получать екатеринбуржцы, заказавшие технику Apple. При этом причины такого решения в магазинах не объясняют.

После приобретения iPhone 12 утром 2 марта в интернет-магазине «М.Видео» у жителя Екатеринбурга отменили заказ с возвратом средств. Стоимость гаджета составила 59 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что в магазине ему ничего не отдали. Деньги также не были возвращены, хотя, по словам мужчины, он заявил, что не намерен ждать семь рабочих дней, пишет Е1. Он отметил, что в Роспотребнадзоре сказали, что можно написать заявление, но вряд ли они смогут помочь. В пресс-службе магазина пояснили, что возврат денег за отмененные заказы будет осуществлен в течение оговоренных законом сроков. Напомним, о приостановке продаж новой техники Apple в России стало известно утром 2 марта. Причиной стала ситуация на Украине. Магазины Apple перестали работать в Екатеринбурге

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