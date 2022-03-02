Екатеринбуржец заявил об отмене заказа на оплаченный iPhone

Екатеринбуржец заявил об отмене заказа на оплаченный iPhone
Екатеринбуржец заявил об отмене заказа на оплаченный iPhone
Сегодня, 20:01ОбществоФото: pixabay.com
Информацию об отмене заказов в интернет-магазина начали получать екатеринбуржцы, заказавшие технику Apple. При этом причины такого решения в магазинах не объясняют.

После приобретения iPhone 12 утром 2 марта в интернет-магазине «М.Видео» у жителя Екатеринбурга отменили заказ с возвратом средств. Стоимость гаджета составила 59 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что в магазине ему ничего не отдали. Деньги также не были возвращены, хотя, по словам мужчины, он заявил, что не намерен ждать семь рабочих дней, пишет Е1.

Он отметил, что в Роспотребнадзоре сказали, что можно написать заявление, но вряд ли они смогут помочь.

В пресс-службе магазина пояснили, что возврат денег за отмененные заказы будет осуществлен в течение оговоренных законом сроков.

Напомним, о приостановке продаж новой техники Apple в России стало известно утром 2 марта. Причиной стала ситуация на Украине.

Сюжеты:
Операция на УкраинеЕкатеринбург
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