Куйвашев поручил профинансировать и закончить намеченные проекты к 300-летию Тагила

К августу, к дню юбилея Нижнего Тагила нужно все сделать. Если сейчас с бюджетом напряженно, надо снять финансы с других программ и перебросить на эти цели. Подготовьте, пожалуйста, предложения на корректировку по увеличению финансирования на проекты. Во втором полугодии все компенсируем,заявил Евгений Куйвашев.