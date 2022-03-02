Куйвашев поручил профинансировать и закончить намеченные проекты к 300-летию Тагила

На заседании, посвященном празднованию 300-летию Нижнего Тагила, глава города Владислав Пинаев отметил, что наблюдается проблема финансирования, связанная с удорожанием материалов. Так, по заключению новой госэкспертизы по строительству моста через Тагильский пруд, сумма увеличилась на несколько сотен миллионов рублей.
На строительство моста на сегодняшний день не хватает 477 миллионов рублей, отметил мэр Нижнего Тагила.
Также на реконструкцию привокзальной площади требуется дополнительно 281 миллион рублей.
К августу, к дню юбилея Нижнего Тагила нужно все сделать. Если сейчас с бюджетом напряженно, надо снять финансы с других программ и перебросить на эти цели. Подготовьте, пожалуйста, предложения на корректировку по увеличению финансирования на проекты. Во втором полугодии все компенсируем,заявил Евгений Куйвашев.
Подготовка к 300-летию Нижнего Тагила началась в 2017 году указом президента РФ Владимира Путина. Основные мероприятия реализуются в соответствии с утвержденным протоколом заседания оргкомитета.
Напомним, день города в Нижнем Тагиле в 2022 году пройдет 14 августа, но празднование юбилея начнется с 12 августа. К этой дате планируется реконструировать Привокзальную площадь, открыть мост через Тагильский пруд, отремонтировать здание ГДДЮТ и закончит другие масштабные проекты.