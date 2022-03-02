На Украине за неделю уничтожены 1502 объекта военной инфраструктуры

Российские военные на Украине вывели из строя 1502 объекта ВСУ

За все время специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины уничтожены 1502 военных объекта. Об этом в среду, 2 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российские военнослужащие, а также силовые подразделения Донецкой и Луганской народных республик продвигаются вглубь территории, занимая населенные пункты. К настоящему моменту установлен контроль над Токмаком и Васильевкой. Дислоцированные там военные гарнизоны ВСУ добровольно сложили оружие и дали расписки об отказе участвовать в боевых действиях. Жизни и здоровью военнослужащих ничто не угрожает. Они будут отправлены домой. По технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве нанесен массированный авиационный удар. Телевышка выведена из строя. Видео: министерство обороны РФ За минувшие сутки поражены 67 военных объектов. Общее их количество с начала специальной операции достигло 1502. Это, в том числе, 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Из 58 самолетов ВСУ, 47 уничтожены на аэродромах и еще 11 — в воздухе. Также, по словам Конашенкова, в ходе боев подбиты 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий и минометов, 336 различных автомобилей и 46 беспилотников. Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства Военная операция на Украине началась 24 февраля после событий на Донбассе, территория которого 17–18 февраля подверглась массированному обстрелу с позиций ВС Украины. Это спровоцировало поток беженцев в Россию. К настоящему моменту оно достигло 137 тысяч человек.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter