Семья напавшего на двух женщин в Екатеринбурге подростка записала видеообращение

Семья напавшего на двух женщин в Екатеринбурге подростка записала видеообращение
Семья напавшего на двух женщин в Екатеринбурге подростка записала видеообращение
Сегодня, 16:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Семья арестованного в Екатеринбурге подростка обратилась к губернатору

Отец, мать и брат арестованного в Екатеринбурге подростка записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Молодого человека, напомним, арестовали по подозрению в избиении двух женщин.

По словам мамы 16-летнего Намига, так зовут фигуранта уголовного дела, «он не мог напасть просто так». Женщина уверена, что избитая им девушка сама его спровоцировала. Она якобы обзывалась, а мальчик не стерпел обиду. Его родственникам об этом якобы рассказали после инцидента полицейские.

Подросток находится в следственном изоляторе. За участие в драке в составе группы лиц его арестовали на 1 месяц 28 суток. Еще одному участнику потасовки, 17-летнему азербайджанцу, вменяют сразу две уголовных статьи, в том числе «причинение вреда здоровью человека».

Вечером 11 февраля в Екатеринбурге пятеро молодых мужчин ехали в автобусе с 20-летней девушкой. Она не захотела с ними познакомиться и, когда она вышла на остановке, несколько из них напали на нее и встречавшую маму. Обе свердловчанки с травмами попали в больницу.

Видеозапись адресована губернатору Евгению Куйвашеву, сообщает Е1. Семья хулигана позирует в кадре за столом, на котором лежат три паспорта гражданина РФ. Брат арестованного подростка говорит, что мера пресечения суровая. А еще, по его словам, семье не нравится что их называют «южане», ведь они в России живут давно.

Сюжеты:
Екатеринбург
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