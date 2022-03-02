Семья напавшего на двух женщин в Екатеринбурге подростка записала видеообращение

Семья арестованного в Екатеринбурге подростка обратилась к губернатору

Отец, мать и брат арестованного в Екатеринбурге подростка записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Молодого человека, напомним, арестовали по подозрению в избиении двух женщин.

По словам мамы 16-летнего Намига, так зовут фигуранта уголовного дела, «он не мог напасть просто так». Женщина уверена, что избитая им девушка сама его спровоцировала. Она якобы обзывалась, а мальчик не стерпел обиду. Его родственникам об этом якобы рассказали после инцидента полицейские. Подросток находится в следственном изоляторе. За участие в драке в составе группы лиц его арестовали на 1 месяц 28 суток. Еще одному участнику потасовки, 17-летнему азербайджанцу, вменяют сразу две уголовных статьи, в том числе «причинение вреда здоровью человека». Вечером 11 февраля в Екатеринбурге пятеро молодых мужчин ехали в автобусе с 20-летней девушкой. Она не захотела с ними познакомиться и, когда она вышла на остановке, несколько из них напали на нее и встречавшую маму. Обе свердловчанки с травмами попали в больницу. Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге Видеозапись адресована губернатору Евгению Куйвашеву, сообщает Е1. Семья хулигана позирует в кадре за столом, на котором лежат три паспорта гражданина РФ. Брат арестованного подростка говорит, что мера пресечения суровая. А еще, по его словам, семье не нравится что их называют «южане», ведь они в России живут давно.

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