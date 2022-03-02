Свердловчане жалуются на блокировку приложений на iPhone

Сейчас популярные приложения Apple отправляют запросы на обновления, а затем блокируют их и не пускают в аккаунты. В официальном сервисном центре компании отметили, что больше всего жалоб поступает на Instagram и Apple Pay. Там советуют не обновлять приложения и выключить функцию автообновления на своих устройствах, пишет Е1.