Свердловчане жалуются на блокировку приложений на iPhone

Свердловчане жалуются на блокировку приложений на iPhone
Свердловчане жалуются на блокировку приложений на iPhone
Сегодня, 17:09ОбществоФото: pixabay.com
Жители Екатеринбурга массово жалуются на блокировку приложений после обновления на iPhone. Основные нарекания возникают к Instagram.

Сейчас популярные приложения Apple отправляют запросы на обновления, а затем блокируют их и не пускают в аккаунты. В официальном сервисном центре компании отметили, что больше всего жалоб поступает на Instagram и Apple Pay. Там советуют не обновлять приложения и выключить функцию автообновления на своих устройствах, пишет Е1.

Напомним, в Екатеринбурге перестали работать магазины, продающие технику Apple. В одной из компаний редакции TagilCity.ru пояснили, что торговая точка закрыта до пятницы по техническим причинам. Менеджеры консультируют клиентов по телефону.

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Екатеринбург
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