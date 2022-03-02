В тагильском магазине «Торгоборудование» исчезли цены с «у.е.»

Также продавец магазина пояснил корреспондентам TagilCity.ru, что ценники в таком формате были обоснованы:
Мы не работаем с физическими лицами, только с юрлицами и ИП. В этом случае закон о защите потребителей не действует. И мы можем ставить ценники на некоторые товары в «у.е.», так как закупка оборудования идет за валюту.
Юрист компании на сегодняшний день отказался комментировать ситуацию редакции.
Напомним, магазин «Торгоборудование», продающий в Нижнем Тагиле технику для ресторанов и кафе, выставил цены на некоторые товары в условных единицах. После этого торговая точка попала в поле зрения Роспотребнадзора. Сейчас ведомство проводит проверку.