В тагильском магазине «Торгоборудование» исчезли цены с «у.е.»

В тагильском магазине «Торгоборудование» исчезли цены с «у.е.»
В тагильском магазине «Торгоборудование» исчезли цены с «у.е.»
Сегодня, 17:01ОбществоФото: TagilCity.ru
Магазин «Торгоборудование» в Нижнем Тагиле, который ранее продавал некоторые товары за условные единицы (у.е), вернул на них цены в рублевый эквивалент, выяснили журналисты TagilCity.ru.

Также продавец магазина пояснил корреспондентам TagilCity.ru, что ценники в таком формате были обоснованы:

Мы не работаем с физическими лицами, только с юрлицами и ИП. В этом случае закон о защите потребителей не действует. И мы можем ставить ценники на некоторые товары в «у.е.», так как закупка оборудования идет за валюту.

Ценники в магазине «Торгоборудование»
Фото:TagilCity.ru

Юрист компании на сегодняшний день отказался комментировать ситуацию редакции.

Напомним, магазин «Торгоборудование», продающий в Нижнем Тагиле технику для ресторанов и кафе, выставил цены на некоторые товары в условных единицах. После этого торговая точка попала в поле зрения Роспотребнадзора. Сейчас ведомство проводит проверку.

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