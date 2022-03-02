В тагильском магазине «Торгоборудование» исчезли цены с «у.е.»

Магазин «Торгоборудование» в Нижнем Тагиле, который ранее продавал некоторые товары за условные единицы (у.е), вернул на них цены в рублевый эквивалент, выяснили журналисты TagilCity.ru.

Также продавец магазина пояснил корреспондентам TagilCity.ru, что ценники в таком формате были обоснованы: Мы не работаем с физическими лицами, только с юрлицами и ИП. В этом случае закон о защите потребителей не действует. И мы можем ставить ценники на некоторые товары в «у.е.», так как закупка оборудования идет за валюту. Ценники в магазине «Торгоборудование» Фото: TagilCity.ru Юрист компании на сегодняшний день отказался комментировать ситуацию редакции. Напомним, магазин «Торгоборудование», продающий в Нижнем Тагиле технику для ресторанов и кафе, выставил цены на некоторые товары в условных единицах. После этого торговая точка попала в поле зрения Роспотребнадзора. Сейчас ведомство проводит проверку. Магазину в Нижнем Тагиле грозит штраф за продажу товаров в «у.е»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter