В подмене трупа обвинили врачей родственники умершего жителя Сысерти

Родственники отмечают, что их позднее пригласили в морг на опознание близкого. Однако когда они пришли туда, то им показали то же самое тело и, по словам родных, настаивали, что это их родственник. Но жена усопшего утверждала, что это не ее муж, потому что у него не было волос на голове, а у трупа они были.