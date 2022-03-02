В подмене трупа обвинили врачей родственники умершего жителя Сысерти

Издалека мужчина похож, но когда родные подошли ближе, то поняли, что это другой человек, рассказала сводная сестра усопшего.
Мы, конечно, были очень все потрясены произошедшим. Немного растерялись. Потом вызвали полицию. Они приехали, зафиксировали. Полиция забрала всех, кто привез труп, для опроса. Само тело было отправлено назад в морг. Похороны не состоялись, рассказала женщина «КП-Екатеринбург».
Родственники отмечают, что их позднее пригласили в морг на опознание близкого. Однако когда они пришли туда, то им показали то же самое тело и, по словам родных, настаивали, что это их родственник. Но жена усопшего утверждала, что это не ее муж, потому что у него не было волос на голове, а у трупа они были.
Также, по словам сводной сестры, у родственника на правой руке на большом пальце был раздвоен ноготь, а также не было зубов.
Разобраться родственникам в ситуации не удалось. По их словам, в возбуждении уголовного дела им отказали. В результате родственники обратились к адвокату. На данный момент они обратились в Следственный комитет. Если будет доказано, что тело принадлежит другому человеку, то, по словам юриста, будет инициирован иск о возмещении морального вреда.