В Сбербанке максимальная ставка по долларовым депозитам достигла 7% годовых

Второго марта Сбербанк объявил об еще одном повышении ставок по депозитам - максимальная ставка по вкладам в американских долларах выросла до семи процентов годовых при размещении средств на срок три месяца.

По сообщению издания newsnn.ru, ставки по депозитам в долларах Соединенных Штатов Америки и вкладам в европейской валюте в Сбере при размещении от тысячи долларов составляют 4 процента, от десяти тысяч долларов - 5 процентов, от ста тысяч долларов - 6 процентов. При этом финансовая организация также увеличила ставки по вкладам в российской национальной валюте. Известно, что ставка по вкладу “СберВклад Прайм” составит двадцать один процент при условии размещения денежных средств на срок от одного до трех месяцев. Кроме этого, россияне могут разместить деньги на аналогичный срок на классическом депозите “СберВклад” под двадцать процентов годовых. Двадцать восьмого февраля Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до двадцати процентов годовых, то есть сразу на десять с половиной процентных пунктов. В пресс-службе Банка России заявили, что с помощью такой меры можно обеспечить защиту средств граждан от обесценивания и поддержать финансовую и ценовую стабильность. Также представители регулятора отметили, что на принятое решение повлияли сильные изменения внешних условий для российской экономики. С помощью повышения ключевой ставки можно будет обеспечить рост ставок по депозитам до уровней, необходимых, чтобы компенсировать девальвационные и инфляционные риски. В пресс-службе ЦБ отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также реакции финансовых рынков на них, ожидаемой и фактической инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter