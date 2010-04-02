Испанец ограбил десять мадридских аптек ради «Виагры»
2 апреля 2010, 15:30Обществоpopstas
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении серии ограблений аптек в центре Мадрида.
Преступник забирал из аптек деньги, а также упаковки "Виагры". Расследование инцидентов с участием "похитителя 'Виагры'" продолжалось несколько месяцев. В полиции предполагают, что 43-летний злоумышленник крал таблетки, чтобы затем продавать их на черном рынке. На основе этого препарата делают наркотики, которые распространяют в ночных клубах и на дискотеках.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей