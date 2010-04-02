Контрафактную спортивную одежду изъяли в г. Нижний Тагил
2 апреля 2010, 16:37ОбществоArtem
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Нижнетагильские таможенники совместно с милиционерами изымают контрафакт.
В этом году проверки магазинов, реализующих продукцию сомнительного качества, проводятся системно. Так, в первом квартале из торговой сети изъято 630 единиц продукции, обладающей признаками контрафакта. Это в 3 раза больше, чем год назад. По результатам экспертно-криминалистических экспертиз весь изъятый товар признан контрафактным. Как отмечает пресс-служба нижнетагильской таможни, это спортивная одежда и обувь, маркированнаялоготипами известных фирм - «Lacoste», «Adidas», «Umbro» и «Nike».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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