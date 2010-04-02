Лауреатами премии имени Черепановых вновь стали жители г. Нижний Тагил
2 апреля 2010, 16:03ОбществоArtem
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Церемония вручения премии состоялась накануне. Об этом сообщает департамент информационной политики главы региона.
По итогам 2009 года лауреатами стали 12 инженеров уральских предприятий, и в том числе тагильчане: директор технологического института - главный технолог ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Алексей Васильев и начальник лаборатории Нижнетагильского института испытания металлов Виктор Меркушов. На сегодня премии имени Черепановых удостоены 148 выдающихся уральских инженеров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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