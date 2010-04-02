Милиция берет под охрану храмы
2 апреля 2010, 16:24ОбществоArtem
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Охранять порядок на пасхальных торжествах в Свердловской области будут почти три тысячи милиционеров.
Сейчас на территории Среднего Урала действует 342 объекта религиозного культа. В 268 из них в пасхальное воскресенье состоятся богослужения. Ожидается, что в торжествах примут участие около 50 тысяч человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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