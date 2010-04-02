Россиянам жить трудно, но они готовы терпеть

Как пишет ГородФМ, почти половина наших сограждан дают нынешнему экономическому положению страны среднюю оценку. Треть считает его плохим. И лишь 8% россиян уверены в хорошем состоянии экономики в настоящий момент. По сравнению с аналогичным опросом в прошлом году, число оптимистов уменьшилось вдовое. При этом, более 50% респондентов утверждают, что "могут потерпеть".