Россиянам жить трудно, но они готовы терпеть
2 апреля 2010, 15:48ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Такой вывод после проведенного опроса делают социологи Левада-Центра.
Как пишет ГородФМ, почти половина наших сограждан дают нынешнему экономическому положению страны среднюю оценку. Треть считает его плохим. И лишь 8% россиян уверены в хорошем состоянии экономики в настоящий момент. По сравнению с аналогичным опросом в прошлом году, число оптимистов уменьшилось вдовое. При этом, более 50% респондентов утверждают, что "могут потерпеть".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей