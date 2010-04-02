Самая сложная ситуация на КРЗ, Планте и в Выйском ДОКе

Такие данные прозвучали на городском антикризисном штабе. Самая стабильная ситуация на Нижнетагильском отделении СвЖД. Все бюджетные показатели выполняются, средняя зарплата там - 24 800 рублей. Но далеко не на всех тагильских предприятиях ситуация стабилизируется. Как отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета, на химзаводе «Планта» часть коллектива переводится на 2/3 тарифа и ожидается оптимизация численности. Могут быть сокращены 70 человек. Это связано с тем, что госзаказ по некоторым позициям упал в 3 раза, а по некоторым сократился даже в 10 раз. На режим неполного рабочего дня переводится коллектив котельно-радиаторного завода. Там проблемы связаны удорожанием энергоносителей и сырья при падении цен на радиаторы. Хуже всего обстоят дела на «Выйском ДОКе». Владельцы его уже почти закрыли. Мэр Валентина Исаева выразила сожаление, что предприятие, открывшееся в Тагиле всего пару лет назад с участием губернатора, перестало работать.