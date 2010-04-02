Сотрудник колонии г. Нижний Тагил пытался пронести за решетку наркотики

Накануне сотрудник Ведомственной пожарной охраны 12-й колонии в кармане форменных брюк попытался пронести на территорию ИК свёрток с веществом JHW-018. Это тот самый искусственный канабиоид, который входит в состав запрещённых курительных смесей. Фирменную упаковку со спайса мужчина снял для маскировки. Тем не менее, нарушителя задержали. Масса изъятого наркотика – почти 4 грамма. Это классифицируется как особо крупный размер, отмечают сотрудники нижнетагильского Госнаркоконтроля. Теперь сотруднику колонии грозит от 8-ми до 20-ти лет лишения свободы.