Сотрудник колонии г. Нижний Тагил пытался пронести за решетку наркотики
2 апреля 2010, 16:41ОбществоArtem
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Сотрудника нижнетагильской колонии задержали, когда он пытался пронести на работу наркотики.
Накануне сотрудник Ведомственной пожарной охраны 12-й колонии в кармане форменных брюк попытался пронести на территорию ИК свёрток с веществом JHW-018. Это тот самый искусственный канабиоид, который входит в состав запрещённых курительных смесей. Фирменную упаковку со спайса мужчина снял для маскировки. Тем не менее, нарушителя задержали. Масса изъятого наркотика – почти 4 грамма. Это классифицируется как особо крупный размер, отмечают сотрудники нижнетагильского Госнаркоконтроля. Теперь сотруднику колонии грозит от 8-ми до 20-ти лет лишения свободы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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