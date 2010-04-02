Спрос на «Лады» вырос впервые с начала кризиса
2 апреля 2010, 15:56ОбществоArtem
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В марте "АвтоВАЗ" реализовал 34 тысячи автомобилей. Это на 13 процентов больше, чем год назад, и почти на 70 процентов больше, чем в феврале.
Каждая четвертая Лада продана в рамках госпрограммы по утилизации автомобилей. По этой программе дилеры автозавода получили уже 83 тысячи заявок, а всего "АвтоВАЗ" надеется реализовать в ее рамках около 100 тысяч машин. Чаще всего утилизационные сертификаты тратятся на "классику", которую с учетом скидки можно купить за 100 с небольшим тысяч рублей. Далее идут "Самары" и "Калины", а "Ладу Приору" по данной программе покупают не часто - даже с учетом скидки эта модель стоит 250-300 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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