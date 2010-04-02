Спрос на «Лады» вырос впервые с начала кризиса

Каждая четвертая Лада продана в рамках госпрограммы по утилизации автомобилей. По этой программе дилеры автозавода получили уже 83 тысячи заявок, а всего "АвтоВАЗ" надеется реализовать в ее рамках около 100 тысяч машин. Чаще всего утилизационные сертификаты тратятся на "классику", которую с учетом скидки можно купить за 100 с небольшим тысяч рублей. Далее идут "Самары" и "Калины", а "Ладу Приору" по данной программе покупают не часто - даже с учетом скидки эта модель стоит 250-300 тысяч рублей.