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Спрос на «Лады» вырос впервые с начала кризиса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спрос на «Лады» вырос впервые с начала кризиса

2 апреля 2010, 15:56ОбществоArtem
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