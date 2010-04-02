Тело погибшего дайвера будут искать с помощью барокамеры

Тело погибшего ныряльщика обнаружить не удалось. Сегодня поиски приостановлены. Решено продолжить их на глубине 105 метров, на которую погружался погибший тагильчанин. Для этого спасателям понадобится специальное оборудование – барокамера. Завтра её привезут из Челябинска, и поисковые работы продолжатся, рассказали нам нижнетагильские водные спасатели. Накануне на карьере Южный под Новоасбестом во время глубоководного погружения погибли два дайвера – тагильчанин и екатеринбуржец. Тело тагильского спортсмена обнаружить пока не удаётся.