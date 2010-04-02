Тело погибшего дайвера будут искать с помощью барокамеры
2 апреля 2010, 16:44ОбществоArtem
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Вчера спасатели закончили обследование карьера Южный на глубине 20-ти метров.
Тело погибшего ныряльщика обнаружить не удалось. Сегодня поиски приостановлены. Решено продолжить их на глубине 105 метров, на которую погружался погибший тагильчанин. Для этого спасателям понадобится специальное оборудование – барокамера. Завтра её привезут из Челябинска, и поисковые работы продолжатся, рассказали нам нижнетагильские водные спасатели. Накануне на карьере Южный под Новоасбестом во время глубоководного погружения погибли два дайвера – тагильчанин и екатеринбуржец. Тело тагильского спортсмена обнаружить пока не удаётся.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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