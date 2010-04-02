В начале мая на улицах г. Нижний Тагил пройдет репетиция парада Победы
2 апреля 2010, 16:20ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил репетиция парада, посвященного Великой Победе, пройдет 6 мая.
В самом праздновании примут участие около 400 человек нижнетагильского военного гарнизона. Сейчас все участники тренируются на своих учебных полигонах. Как нам сказал начальник управления по взаимодействию с административными органами Валерий Миненко, сейчас решается вопрос о времени проведения репетиции, так как центральные улицы города придется перекрывать. И чтобы не создавать проблем горожанам, выбирается более комфортное для всех время – сказал Валерий Миненко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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