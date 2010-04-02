В США умер создатель одного из первых персональных компьютеров

Гениальный инженер-электронщик умер от воспаления легких. Первый компьютер Робертс собрал еще будучи подростком. А в 1969 году, находясь на службе ВВС США, он создал компанию, которая представила набор для самостоятельной сборки компьютера всего за 360 долларов под названием "Альтэйр". Персональный компьютер не имел ни экрана, ни клавиатуры, обладал объемом памяти всего 256 байт и был похож на жестяной ящик, светящийся множеством разноцветных лампочек. Однако персональный компьютер вызвал огромный интерес у инженеров, среди которых были и молодые программисты Пол Аллен и Билл Гейтс. Именно Генри Робертс подтолкнул их к созданию в 1975 года компании "Майкрософт".