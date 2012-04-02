1 апреля на Театральной площади в Нижнем Тагиле прошло массовое засыпание! (ФОТО)

Бой курантов в 13:00 был негласным сигналом к началу засыпания. Ребята дружно закрыли глаза и начали «посапывать». Тем, кому не удалось занять место на лавке, пришлось «засыпать» стоя, отчего акция приобрела еще более веселый и нелепый оттенок. Конечно, все проходящие в этот момент по площади люди, не знавшие о флешмобе, пребывали в шоке. К кому-то из спящих, как рассказывает Женя, подошла собака и начала обнюхивать неподвижного человека.