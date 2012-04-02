1 апреля на Театральной площади в Нижнем Тагиле прошло массовое засыпание! (ФОТО)
В день дурака в Нижнем Тагиле состоялся флешмоб «Сонное царство». По словам очевидцев и участников, акция получилась очень позитивная и веселая.
Как рассказала участница акции, контент-редактор Tagilcity.ru Евгения Босенко, около половины первого дня на площадь начала подтягиваться молодежь. Ребята удобненько располагались на лавочках. Кто-то пришел один, кто-то в паре, некоторые собирались целыми толпами. Участники достали подушки, одеяла, любимые плюшевые игрушки.
Бой курантов в 13:00 был негласным сигналом к началу засыпания. Ребята дружно закрыли глаза и начали «посапывать». Тем, кому не удалось занять место на лавке, пришлось «засыпать» стоя, отчего акция приобрела еще более веселый и нелепый оттенок. Конечно, все проходящие в этот момент по площади люди, не знавшие о флешмобе, пребывали в шоке. К кому-то из спящих, как рассказывает Женя, подошла собака и начала обнюхивать неподвижного человека.
Ровно через пять минут «сони» пробудились ото сна, потянулись, улыбнулись друг другу и вскочили со своих мест. Организаторы акции тут же начали раздавать участникам приготовленные заранее желтые шары. Кто-то бурно делился впечатлениями, кто-то весело скакал по площади, в общем, настроение себе и прохожим участники акции подняли до предела! Потом ребята сделали общую фотографию и, радостные и счастливые, разошлись по домам.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru