Нижний Тагил готовится к паводку и пожароопасному периоду

Как сообщили в пресс-службе администрации, в городе обследованы всегидротехнические сооружения и утвержден план работы противопаводковойкомиссии на 2012 год.

С целью безаварийного пропуска паводковых вод принято решение овыделении из резервного фонда Главы города денежных средств дляприобретения трех мотоледобуров для сельских населенных пунктов.

Традиционно к летнему периоду во всех муниципальных образованияхреализуются и противопожарные мероприятия. В бюджете города заложенысредства на обучение населения, создание подразделений добровольнойпожарной охраны в сельских населенных пунктах, организацию тушениялесных и торфяных пожаров.

В 2012 году также планируется провести очистку от горючих материаловполос отчуждения вдоль железной и автомобильных дорог, территорий вокругсадоводческих товариществ, сделать противопожарные полосы вокругнаселенных пунктов, расположенных в лесных массивах.

В пожароопасный период для населения могут быть установлены ограничения на посещение лесов.