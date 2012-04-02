Нижний Тагил готовится к паводку и пожароопасному периоду
Нижний Тагил готов достойно пройти и огонь, и воду.
Как сообщили в пресс-службе администрации, в городе обследованы всегидротехнические сооружения и утвержден план работы противопаводковойкомиссии на 2012 год.
С целью безаварийного пропуска паводковых вод принято решение овыделении из резервного фонда Главы города денежных средств дляприобретения трех мотоледобуров для сельских населенных пунктов.
Традиционно к летнему периоду во всех муниципальных образованияхреализуются и противопожарные мероприятия. В бюджете города заложенысредства на обучение населения, создание подразделений добровольнойпожарной охраны в сельских населенных пунктах, организацию тушениялесных и торфяных пожаров.
В 2012 году также планируется провести очистку от горючих материаловполос отчуждения вдоль железной и автомобильных дорог, территорий вокругсадоводческих товариществ, сделать противопожарные полосы вокругнаселенных пунктов, расположенных в лесных массивах.
В пожароопасный период для населения могут быть установлены ограничения на посещение лесов.
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