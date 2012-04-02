Тагильский рыболов Валерий Шашенко выиграл в личных соревнованиях по спиннингу «Тюменские баррикады-2012»

Дно реки Туры, которая вот уже почти 10 лет принимает участников соревнований, в прошлом представляло собой огромную свалку мусора, затруднявшую проводку приманки. Подводные препятствия и вправду напоминали баррикады. С годами не без помощи самих рыболовов дно стало значительно чище, однако название конкурса сохранилось.

В нынешнем году еще одно обстоятельство препятствовало удачному лову – внезапно испортившаяся погода: накануне был сильный ветер. Из 152 участников в первые полтора часа лишь одному посчастливилось выловить мелкого окунька. Многие так и покинули берег, не заработав ни единой поклевки. Общий же результат всех участников за пять часов составил всего около 11 килограммов рыбы.

Это рекордно низкие показатели за последние 5-7 лет. В зачет шли только хищные рыбы – окунь, щука, судак, налим и язь. Однако кто-то смог быстро перестроить тактику ловли, для кого-то это, наоборот, оказалось непросто. После полуторачасовой безуспешной рыбалки тагильчане сменили оснастку и стали ловить окуня. Однако лещ, сбивавшийся огромными стаями, мешал делать проводку приманки и не давал хищнику атаковать ее говорит тагильчанин Николай Рудяков.

Результат Никиты Карпова – два окуня, три судака и щука общим весом 1045 г. Тагильчанин с досадой вспоминает еще двух окуней, сошедших с крючка буквально у ног. Не случись этого, улов потянул бы на второе место, до которого не хватило двух баллов.

Что касается блестящей победы Валерия Шашенко, который, кстати, уже несколько лет является капитаном Тагильской рыболовной команды, то он признается: результат дался непросто.

К тюменским соревнованиям начинаем готовиться за несколько месяцев. Подбираем самые дальнобойные спиннинги, тончайшие шнуры и приманки, обсуждаем тактику и стратегию. В этом году ловля была очень сложная рассказывает Валерий.

Какие только пируэты не приходилось выписывать спиннингом, чтобы раздразнить окуня на поклевку! Когда ясно, что есть шансы на пьедестал, товарищи по команде тактично отошли, не мешая ловить, за что им огромное спасибо.

Наши земляки увезли на родину еще один приз – в номинации «За самую маленькую рыбу» победу одержал Александр Шатунов, выловивший окуня весом всего 50 граммов.

Ежегодно львиная доля призов на «Тюменских баррикадах» достается тагильчанам. Так, Валерий Шашенко стал победителем уже во второй раз, дважды в тройке лучших оказался Никита Карпов, обладателем первого места в 2010 году тоже становился спиннингист из Нижнего Тагила Андрей Буньков.