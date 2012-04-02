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Тагильский рыболов Валерий Шашенко выиграл в личных соревнованиях по спиннингу «Тюменские баррикады-2012»
Сюжеты:
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Тагильский рыболов Валерий Шашенко выиграл в личных соревнованиях по спиннингу «Тюменские баррикады-2012»

2 апреля 2012, 11:40ОбществоВалерия Лошкарева
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