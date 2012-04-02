Тюменцы отметят день рождения Интернета масштабным учебным форумом

В предыдущие года (2010и 2011) в качестве спикеров на бизнес-форумы привлекались эксперты, «живущие и работающие» в сфере интернет-технологий, однако времена меняются, и рассказывать о SEO-продвижении и контекстной рекламе во-первых уже не актуально, т.к. большинство уже научены; а во-вторых, появились новые (более эффективные!) технологии работы во всемирной паутине.

Итак, 3 апреля (вторник) более 250 представителей бизнес-сообщества Тюмени посетят Вау-форум iМаркетинг- это принципиально новый, очень простой, логичный и понятный подход к маркетингу в Интернете, сочетание традиционного маркетинга с новейшими интернет-технологиями и инструментами.

Изначально, iМаркетинг это авторский микс Игоря Манна и Виталия Мышляева, созданный около года назад. Однако, iПродюсер ГК «Маркетинг-Консультант», решил пойти дальше и сделать программу более насыщенной и интересной для участников.

Помимо полезных (полезных на 100%!) знаний iМаркетинга участники Вау-форума посетят мастер-класс от представителя Apple в России, Артема Никольского; поучаствуютв дискуссионной панели, на которой будут обсуждаться региональныетренды и инструменты продвижения в сети Интернет на 2012 год, ведь специфику тюменского рынка лучше всего знают те, кто «в теме».

В дополнение к основной программе iПродюсер, совместно с партнерами, презентует уникальный проект «Интернет-магазин квартир», разыграет iPad2 и предложит всем желающим протестировать «свежий проект интернет-кулинарии».

Резюмируем: посетившие Вау-форум получат структурированную («разложенную по полочкам») информацию о том, что нужно делать в Интернете для увеличения потока клиентов и повышения их лояльности и повторных покупок — и как это нужно делать правильно. Оригинальная авторская модель iМаркетинга раскроет вам глаза (мы не преувеличиваем!) на то, как вашей компании необходимо работать с маркетингом в Интернете.

Регистрация участников и СМИ продлится до вечера понедельника. iПродюсер ГК «Маркетинг-Консультант» настоятельно рекомендует всем, кто следит за тенденциями рекламы и маркетинга, принять участие в Вау-форуме. Это просто необходимо (!!!) для расширения горизонтов мышления и понимания, как можно увеличить доходы компании и правильно распределить ресурсы (люди, деньги, усилия).

Контакты Вау-консультантов:

+7 (3452) 395 - 470;

+7 (3452) 395 - 471;

+7 (3452) 395 - 474.

Выражаем благодарность за сопричастность к формированию регионального рынка маркетинговых технологий нашим единомышленникам:

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