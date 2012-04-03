У классических автомобилей наступает весна

Организация соревнования предполагает 3 зачета: к категории «Ветеран» допускают автомобили до 1945 года выпуска, «Абсолют» предполагает участие машин старше 1970 года, а «Young Timer» - это молодые, по меркам мира ретро, авто, выпущенные до 1979 года. В ралли могут принять участие автомобили и более поздних лет выпуска, но вне зачёта.

После долгой зимы в городе, наконец, появятся сверкающие хромом модели, которые стали путешественниками во времени и перенеслись к нам из прошлого века в идеальном техническом состоянии. Герои первого весеннего пробега – гоночный Riley Brooklands 30-х годов, на счету которого громкие победы на треках Великобритании и в гонке «24 часа Ле-Мана»; Tatra-603 выпуска 1968 года – представительский седан с примечательными воздухозаборниками в задних крыльях и тремя фарами спереди; классический шведский седан Volvo 1800S 1964 года выпуска, сокрушительно мощный, роскошный Mercedes-Benz AMG 6,3, а также старинные Jaguar, Bentley, Aston Martin, MG, Dodge, Triumph, Alfa-Romeo, Citroen.