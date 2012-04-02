Уралвагонзавод представил образец танка за рубежом

Корпорация «Уралвагонзавод» впервые представила за рубежом образец новейшего российского модернизированного танка Т-90С. В новой модификации повышены все боевые характеристики машины: огневая мощь, защищенность, подвижность и командное управление.

Экспозицию посетили руководители министерства обороны Индии, а также официальные делегации европейских, азиатских и африканских стран. По данным пресс-службы УВЗ, в ходе проведенных презентаций и переговоров достигнуты договоренности о реализации ряда программ, направленных на приобретение продукции военного назначения производства корпорации и, прежде всего, модернизированного танка Т-90С.