В Ленинском районе состоялся первый выпуск на курсах «Компьютерная грамотность» для пожилых людей

В конце прошлой недели состоялось торжественное мероприятие дляслушателей «Школы пожилого возраста» - курс «Компьютерная грамотность». 9 пенсионерам были вручены сертификаты по окончанию курсов.

За период обучения пенсионеры научились работать на персональномкомпьютере, освоили работу в текстовом редакторе, программу Еxcel,Интернет, портал гос. услуг. С 3 апреля в компьютерный класс придут новые «ученики», чтобы познавать азы компьютерной грамотности.