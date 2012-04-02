В Ленинском районе состоялся первый выпуск на курсах «Компьютерная грамотность» для пожилых людей
2 апреля 2012, 16:32ОбществоОльга
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В рамках региональной комплексной программы «Старшее поколение» в комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил были приобретены ноутбуки для организации работы компьютерного класса.
В конце прошлой недели состоялось торжественное мероприятие дляслушателей «Школы пожилого возраста» - курс «Компьютерная грамотность». 9 пенсионерам были вручены сертификаты по окончанию курсов.
За период обучения пенсионеры научились работать на персональномкомпьютере, освоили работу в текстовом редакторе, программу Еxcel,Интернет, портал гос. услуг. С 3 апреля в компьютерный класс придут новые «ученики», чтобы познавать азы компьютерной грамотности.
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