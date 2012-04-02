В Нижнем Тагиле открылся уникальный центр праздника «Оранжевое настроение» (ФОТО)

Назвать только что открывшийся центр уникальным можно по праву: он первым в городе предлагает организовать от «А» до «Я» любой праздник, не просто порекомендовав клиентам адреса салонов и ресторанов. Сотрудники «Оранжевого настроения» готовы участвовать в покупке праздничных нарядов, в заказе ресторана или кафе, обеспечить молодоженам выездную регистрацию их брака на месте проведения банкета, подготовить поздравление с 8 марта на пожарном кране, подъезжающем к окнам возлюбленной, и тому подобное.

Мы предлагаем нашим клиентам помочь провести такие праздники, за которые, насколько я знаю, никто другой в Тагиле не возьмется. Наше специальное предложение – встреча ребенка и мамы из роддома. Это очень важное событие, и, как правило, взволнованные родственники делают все неорганизованно и скомканно. А мы предлагает им взять все заботы на себя. Сотрудники центра праздника не только помогут доставить к роддому автомобиль, но и сделают всю церемонию очень торжественной и не забываемой. У нас вы можете заказать такие необычные подарки для «новоиспеченных» родителей, как торт или велосипед из подгузников, специальные корочки под свидетельство о рождении и многое другое! рассказывает директор центра праздника «Оранжевого настроения» Ксения Перепелкина.

Руководство центра, по возможности, будет осуществлять масштабную социальную и благотворительную деятельность. По словам Ксении, в этом году они планируют провести мероприятия в детских домах Нижнего Тагила и домах малютки, массовые праздники для молодоженов в городе и на горе Шихан, а также творческие праздничные вечера для пожилых людей, в том числе для ветеранов и инвалидов.

Помимо услуг по организации мероприятий центр «Оранжевое настроение» предлагает тагильчанам приобрести все атрибуты праздника: цветы, подарки, открытки и авторские сувениры. В центре работают флористы, декораторы, специалисты по оформлению композиций из шаров, конфет, игрушек. Директор Ксения Перепелкина уверяет, что они смогут найти подход к запросам и возможностям каждого клиента.

Мы можем предложить очень демократичные по цене варианты подарков и сценариев праздника, если человек рассчитывает на бюджетный вариант, и, наоборот, не будем ограничивать полет фантазии, если клиент хочет сделать праздник на полную катушку! отмечает Ксения.