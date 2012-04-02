В Нижнетагильской епархии проходит многодневный крестный ход с чудотворной иконой

Как сообщается на сайте Нижнетагильской епархии, Табынская икона издавнаславилась многочисленными чудесами, явленными верующим по молитвам кБожией Матери. История ее обретения – самая загадочная из всех,связанных с образами Пресвятой Богородицы. Много раз икона являлась иисчезала, но, в конце концов, «остановилась» в селе Табынском, отчего иполучила свое название.

Крестный ход с чудотворной иконой начался 29 марта в с.Николо-Павловское, 31-го молящиеся прибыли в Свято-Троицкий кафедральныйсобор Нижнего Тагила. В этот день, называемый Похвала Пресвятой Богородицы, вспоминается чудесное избавление Константинополя от завоевателей поусердным молитвам к Божией Матери. Похвала Пресвятой Богородицы отмечается каждую субботу пятой недели Великого поста.

Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий отслужил молебен перед чудотворной иконой.

Матерь Божия у нас одна, сколько бы ни было Ее изображений, явлений ичудес. Она пребывает всегда и на Небесах, и на земле. Она перваяпередает Богу все наши нужды, первая же принимает от Него все благиедары и раздает. Такое у Нее огромное попечение о всем человечестве.Поэтому мы так любим Божию Матерь и все ее многочисленные иконы и срадостью лобызаем каждый Ее образ сказал епископ в проповеди.

Сегодня крестный ход встретят в приходах во имя святого благоверногокнязя Александра Невского Нижнего Тагила и храма во имя святыхпервоверховных апостолов Петра и Павла в пос. Черноисточинск. Вечероммолящиеся вернутся в Нижний Тагил – в 20.00 их встретят в Скорбященскомженском монастыре.

До 7 апреля крестный ход будет в селах Покровское и Большая Лая, Верхнейи Нижней Салде, Кушве, Верхней Туре, поселке Баранчинский. Подробноерасписание движения крестного хода опубликовано на сайтеНижнетагильскойепархии.

Многие будущие родители сейчас дают малышам православные имена. О том, как назвать ребенка по церковному календарю, могут рассказать в церкви, а можно самостоятельно купить церковный календарь или обратиться за информацией в интернет.