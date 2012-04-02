В Нижнетагильской епархии проходит многодневный крестный ход с чудотворной иконой
Крестный ход с Табынской иконой Божией Матери, начавшийся 29 марта, продлится до 7 апреля, когда православная церковь отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Крестный ход посетит несколько храмов Нижнего Тагила и Пригородного района.
Как сообщается на сайте Нижнетагильской епархии, Табынская икона издавнаславилась многочисленными чудесами, явленными верующим по молитвам кБожией Матери. История ее обретения – самая загадочная из всех,связанных с образами Пресвятой Богородицы. Много раз икона являлась иисчезала, но, в конце концов, «остановилась» в селе Табынском, отчего иполучила свое название.
Крестный ход с чудотворной иконой начался 29 марта в с.Николо-Павловское, 31-го молящиеся прибыли в Свято-Троицкий кафедральныйсобор Нижнего Тагила. В этот день, называемый Похвала Пресвятой Богородицы, вспоминается чудесное избавление Константинополя от завоевателей поусердным молитвам к Божией Матери. Похвала Пресвятой Богородицы отмечается каждую субботу пятой недели Великого поста.
Епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий отслужил молебен перед чудотворной иконой.
Матерь Божия у нас одна, сколько бы ни было Ее изображений, явлений ичудес. Она пребывает всегда и на Небесах, и на земле. Она перваяпередает Богу все наши нужды, первая же принимает от Него все благиедары и раздает. Такое у Нее огромное попечение о всем человечестве.Поэтому мы так любим Божию Матерь и все ее многочисленные иконы и срадостью лобызаем каждый Ее образ сказал епископ в проповеди.
Сегодня крестный ход встретят в приходах во имя святого благоверногокнязя Александра Невского Нижнего Тагила и храма во имя святыхпервоверховных апостолов Петра и Павла в пос. Черноисточинск. Вечероммолящиеся вернутся в Нижний Тагил – в 20.00 их встретят в Скорбященскомженском монастыре.
До 7 апреля крестный ход будет в селах Покровское и Большая Лая, Верхнейи Нижней Салде, Кушве, Верхней Туре, поселке Баранчинский. Подробноерасписание движения крестного хода опубликовано на сайтеНижнетагильскойепархии.
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