В Первоуральске пройдёт фестиваль традиционной казачьей культуры

Как и в прошедшие шесть лет, съедутся в Первоуральск ансамбли и солисты, изучающие культуру российского казачества, и будут представлять её на городских площадках. География прошедших фестивалей обширна. В Первоуральск приезжали гости из Румынии, Москвы, Санкт-Петербург, Киева, Новосибирска, Оренбурга, Красноярска, Екатеринбурга, Усть-Каменогорска, из Челябинской, Свердловской, Вологодской и Волгоградской областей области, Краснодарского края.

Начиная с 2009 года фестиваль ежегодно входит в программу Славянского форума искусств «Золотой Витязь», который проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Московской Патриархии, Союза кинематографистов РФ, Администраций регионов России, Посольств Славянских стран и творческих организаций.

Именно традиционное исполнение народных песен со всеми местными особенностями казаков Дона, Терека, Урала, Сибири можно будет услышать в эти дни в Первоуральске. Фестиваль изначально приурочен к двум датам: Дню Святого Георгия Победоносца - 6 мая, и Дню Победы – 9 мая. Учредители фестиваля – администрация ГО Первоуральск и Оренбургское казачье войско. Мероприятия фестиваля пройдут в городе с 7 по 9 мая.