Акционеры Евраза получат прописку в Свердловской области. Среди вариантов был и Нижний Тагил

Как выяснилось, выбор уже сделан. Акционеры ведут переговоры со Свердловскими властями о прописке в Качканаре. Кстати, по итогам 2013 года, Абрамов занимает 26 позицию в рейтинге Forbes, a Фролов – 52-ую. И выбор, надо сказать, не случаен: градообразующее предприятие Качканара (КГОК), как известно, входит в группу предприятий Евраза.

Предварительные переговоры состоялись. Это разговор о социальной ответственности бизнеса перед территориями, где расположены предприятия. Обсуждение особо актуально сейчас, когда президент говорит о необходимости концентрации всех ресурсов внутри страны. Польза для Качканара будет колоссальная издание ura.ru цитирует надежный источник.

Издание ura.ru также сообщает, что прежде рассматривался и Нижний Тагил с его НТМК, однако «у города итак хорошая поддержка, а Качканар в тяжелом положении».

Интересно, что родоначальником такой тенденции считается Михаил Прохоров, другой член «золотой» элиты. «Правильно платить налоги там, где я их заработал». С 2009 года Прохоров – житель красноярского поселка Еруда, где добычей занимается его компания «Полюс Золото». В Свердловской области жителем Верхней Пышмы стал Искандер Махмудов, президент Уральской горно-металлургической компании.