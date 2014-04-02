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Гонки на катамаранах, конкурс костюмов и согревающий костер: в Нижнем Тагиле состоятся «Водные гонки-2014»!
Сюжеты:
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Гонки на катамаранах, конкурс костюмов и согревающий костер: в Нижнем Тагиле состоятся «Водные гонки-2014»!

2 апреля 2014, 15:24Общество
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