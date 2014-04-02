Гонки на катамаранах, конкурс костюмов и согревающий костер: в Нижнем Тагиле состоятся «Водные гонки-2014»!

Мероприятие пройдет в формате Открытого чемпионата Нижнего Тагила по спортивному туризму, при поддержке Управления физической культуры и молодежной политики Администрации нашего города. Ежегодно организаторы собирают самых активных и спортивных тагильчан и их детей.

Именно эти люди не боятся холодной погоды: они знают, что обязательно будет костер, чай и горячие пирожки. Ожидается выступления Нептуна и русалок. Кроме того, будут проведены конкурсы, веселые игры. Тагильчане, кстати, уже интересуются, будут ли организовывать конкурс костюмов. В этом году он также состоится! И взрослый, и ребенок сможет похвастаться своей изобретательностью, примерив на себя творческий образ. Добавим, что всё происходящее будет снимать фотограф.

Организаторы рассказали нам, что победители чемпионата получат ценные призы. Гонки будут проводиться исключительно на 2-х и 4-х местных катамаранах. В общем, приходите и узнайте всё сами: туристы будут ждать абсолютно всех желающих 13 апреля в 10:00 на новом месте: на реке Тагил, выше моста по улице Фрунзе, на правом берегу. Добавим, что каждый участник получит спасательный жилет для безопасного передвижения по воде. Все подробности в группе «Водных гонок-2014».

Фотографии из группы «Водные гонки-2014». Фото с 2013 года

Многие люди не любят активный отдых, и это вполне объяснимо - после утомительной работы хочется не махать веслом или карабкаться по скалам, а лежать на пляже, расслабляясь под жарким тропическим солнышком. Именно для них возможна аренда вилл на Пхукете, где солнца и тропиков хватит на всех. А голубое море и катер с успехом заменят катамаран на горной реке.