«МегаФон» поставил акцент на надежную связь в городах и небольших населенных пунктах региона

«МегаФон» объявляет о кадровых назначениях в Уральском филиале. На должность руководителя по инфраструктуре Свердловского отделения оператора назначен Алексей Латыпов. Приоритетная задача, поставленная перед новым топ - менеджером - развитие сети надежной связи оператора в городах и небольших населенных пунктах Свердловской области.

Алексей Латыпов имеет большой опыт работы в сфере телекоммуникаций. Более шести лет он занимал различные должности в техническом департаменте нашей компании. За это время Алексей сумел зарекомендовать себя в качестве настоящего профессионала и эффективного сотрудника. Убежден, он внесет существенный вклад в укрепление лидерских позиций технологического развития сети «МегаФон» в приоритетном для нас регионе – в Свердловской области», - рассказал директор Уральского филиала ОАО «МегаФон» Валерий Величко.

«В настоящее время на территории уверенного приема сети «МегаФон» проживает уже 85% населения Свердловской области. Мы также обеспечиваем связь на 93% протяженности ключевых автодорог региона. В наших планах дальнейшее расширение зоны покрытия 3G и развитие сети 4G в областных городах. Мы также будем модернизировать существующие базовые станции, устанавливать и вводить новые, ведь число наших клиентов постоянно растет и им всегда нужны надежная связь и скоростной мобильный интернет», - отметил руководитель по инфраструктуре Свердловского отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» Алексей Латыпов.