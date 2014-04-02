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«МегаФон» поставил акцент на надежную связь в городах и небольших населенных пунктах региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«МегаФон» поставил акцент на надежную связь в городах и небольших населенных пунктах региона

2 апреля 2014, 17:00ОбществоАнастасия
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