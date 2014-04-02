Оператору МОТИВ - 18 лет. Всё только начинается!

Абонентов будет еще больше

МОТИВ продолжает активно строить сеть и завоевывать новых абонентов. Общая абонентская база компании сейчас составляет более 2 400 000 абонентов. В год своего совершеннолетия МОТИВ увеличил абонентскую базу в Курганской области в 2,5 раза, в Югре и на Ямале – практически в 3 раза. Таким образом, сейчас свое общение оператору МОТИВ в трех новых регионах доверяют уже порядка 85 000 абонентов. В 2014 году МОТИВ продолжил появляться в новых городах. Сейчас связью МОТИВ охвачено уже более 230 населенных пунктов Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Показатели будут еще выше

Все 18 лет специалисты компании МОТИВ работают над увеличением абонентской базы и зоны покрытия сети. Также уверенно растут и показатели потребления мобильных услуг. Только за прошлый год интернет-активность абонентов увеличилась на 109%, SMS-активность – на 23%.

Мобильный Интернет будет еще быстрее

В год своего 18-летия МОТИВ взял новую высоту – компания начала строить сети передачи данных четвертого поколения. В начале марта 2014 года МОТИВ переоформил существующие GSM-лицензии и получил право оказывать услуги связи по технологии LTE на территории Свердловской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Начать тестирование сетей связи четвертого поколения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кургане, Сургуте и еще ряде городов во всех регионах присутствия технические специалисты компании планируют уже в августе этого года. В перспективе оператор планирует обеспечить максимально широкое покрытие сети 4G по всему «Большому Уралу». Технология LTE позволяет передавать данные со скоростью до 48 Мбит/с. А это значит, что абоненты компании МОТИВ смогут пользоваться мобильным Интернетом со скоростью, в разы превышающей текущую. Благодаря 4G-скоростям абоненты смогут быстрее и комфортнее работать с «тяжелым» контентом, загружать большие объемы информации, смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку онлайн, а также пользоваться привычными интернет-сервисами.

Интересных проектов станет еще больше

«Совершеннолетний» год ознаменовался для компании МОТИВ не только новыми техническими достижениями, но и яркими социальными проектами. МОТИВ поддержал Далматовский монастырь в конкурсе «Россия10». Установил бесплатные таксофоны в Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске, Алапаевске, Артемовском, Реже, Туринске и поселке Свободном. Вместе с абонентами Свердловской и Курганской областей исполнил новогодние желания воспитанников Каменск-Уральской школы-интерната и Варгашинского детского дома. Взял под опеку и привез в Екатеринбургский зоопарк карликового бегемота Еву. В год своего восемнадцатилетия МОТИВ построит для своей подопечной летний дом, и продолжит радовать абонентов новыми интересными проектами.