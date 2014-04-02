Тагильские ребята посоревновались в «Крапивинской викторине»: песни, стихи и памятные призы (ФОТО)

Победила команда школы №5 в составе Колосова Никиты, Хороших Александра и Бурдаковой Ирины и команда отряда «Кречет» в составе Анисимовой Рушаны и Марии Коротовской. Всего 1 балл уступили победителям ребята из Политехнической гимназии и второй команды отряда «Кречет».

Была открыта и передвижная выставка рисунков-иллюстраций к повести Владислава Крапивина. Из 21 работы финалистов победителем жюри выбрало рисунок «Поймай ветер» Огородниковой Натальи из гимназии №86. Победители и участники награждены дипломами и памятными призами. Кречетовцы рассказали об отряде, спели песни на стихи Владислава Крапивина и даже пригласили в орлятский круг ребят-участников викторины.

Фотографии предоставлены участниками Городской Крапивинской викторины

Организаторы рассказывают, главная цель викторины - привлечь детей к чтению, познакомить их с творчеством детского писателя Владислава Крапивина, возродить традиции семейного чтения. Викторина проводится в Нижнем Тагиле второй год и уже становится хорошей традицией. Организаторы викторины - Свердловская региональная общественная организация «Город добрых людей», Крапивинский отряд «Кречет», центральная детско-юношеская библиотека, нижнетагильский Дом Учителя.

Фотографии предоставлены участниками Городской Крапивинской викторины