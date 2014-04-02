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Тагильские ребята посоревновались в «Крапивинской викторине»: песни, стихи и памятные призы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские ребята посоревновались в «Крапивинской викторине»: песни, стихи и памятные призы (ФОТО)

2 апреля 2014, 11:50Общество
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