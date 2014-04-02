Телевидение УВЗ выходит на новый уровень: успехи тагильских заводчан увидят по всей стране

Студия подготовки программ Уралвагонзавода начала выпуск телепроекта «УВЗ Сегодня», который рассказывает о жизни предприятий корпорации. Он адресован трудовым коллективам заводов, институтов, конструкторских бюро, расположенных в Нижнем Тагиле, Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Кирове, Нижнем Новгороде и других городах.

Таким образом, сделан еще один шаг в реализации единой информационной политики, а именно развития внутрикорпоративных коммуникаций. В ближайшем будущем собственное телевидение свяжет все предприятия корпорации в России и мире отметил заместитель генерального директора Алексей Жарич.

Данный проект – не первый для корпоративного телевидения Уралвагонзавода. Программа «Горизонты УВЗ», предназначенная для тагильских телезрителей, уже около двух лет выходит в эфире городского канала. Другая программа «Наш завод», посвященная непосредственно жизнедеятельности головного предприятия, в эфире уже шесть лет. Она распространяется по внутренней сети и транслируется в заводских столовых и буфетах на плазменных экранах - специально установленных там, где новости корпорации может увидеть большее количество людей.

Аналогично, по внутренним каналам связи, будет распространяться и телепроект «УВЗ Сегодня». Полностью готовым, он будет еженедельно пересылаться предприятиям для трансляции. Кроме того, новую программу можно будет увидеть на сайте корпоративного телевидения uvz.tv, который запустится осенью.