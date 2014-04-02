Уральские райдеры устроят проводы зимы на горе Белая
2 апреля 2014, 13:08Обществоpract@tagilcity.ru
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5 апреля уральские райдеры проводят зиму на горе Белая. Там состоятся экстремальные соревнования по джиббингу. Гостей и участников контеста ждут выступления райдеров, развлекательная программа и масса призов от компании МОТИВ. Уральский оператор по традиции поддерживает экстремальные соревнования.
Джиббинг – это акробатика, прыжки, скольжение и передвижение на сноуборде по специально подготовленным фигурам и рампам. На данный момент джиббинг является одной из самых зрелищных дисциплин в сноубординге. Как отмечают спортсмены, для воплощения трюков необходимо обладать хорошим чувством равновесия, координацией и много тренироваться.
Помимо завораживающих трюков и экстрима, гостей мероприятия ждут увлекательные конкурсы от МОТИВа. Зрители смогут поучаствовать в соревнованиях по запуску бумажных самолетиков и перетягиванию каната. Для всех победителей состязаний приготовлены подарки от оператора связи МОТИВ.
Ждем эктремалов и зрителей 5 апреля в 12:00 на горе Белая.
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