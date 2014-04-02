Уральские райдеры устроят проводы зимы на горе Белая

Джиббинг – это акробатика, прыжки, скольжение и передвижение на сноуборде по специально подготовленным фигурам и рампам. На данный момент джиббинг является одной из самых зрелищных дисциплин в сноубординге. Как отмечают спортсмены, для воплощения трюков необходимо обладать хорошим чувством равновесия, координацией и много тренироваться.